СНБО должен наложить санкции на российского букмекера 1xBet, - InformNapalm

Совет национальной безопасности и обороны Украины призывают наложить санкции на российского букмекера 1xBet, который получил лицензию во время войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm Михаила Макарука.
Он отмечает, что юридических и физических лиц компании следует внести в санкционный список, лишить возможности иметь лицензию, а также пролонгировать санкции, в том числе на европейский рынок.
В то же время, исходя из того, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей предоставила в разгар войны две лицензии российскому букмекеру на работу в Украине, Макарук считает, что состав комиссии тоже должен быть переизбран, а Борис Баум - отстранен от влияния на этот рынок.
"То, что надо регулирующий орган переизбирать - факт. Надо лишить его смотрящих типа Баума. И ввести прозрачные правила игры. Нет прозрачной схемы уплаты налогов... 1xBet может отсюда 600 миллионов долларов получать ежегодно, рынок колоссальный, должна быть нормально прописана законодательная база. У нас игорный бизнес прописан под одного человека и фамилия этого человека - Бабаков (депутат Госдумы Российской Федерации Александр Бабаков, владеет рядом гостиниц в Украине, - ред.). Потому что где у нас могут быть происходить казино? Только в отелях пятизвездочных. А кто у нас владеет 80% гостиниц Украины - Бабаков", - заявил спикер InformNapalm.
Напомним, 30 марта 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на ведение букмекерской деятельности ООО "Твоя беттинговая компани", которая работает на российского оператора 1xBet.
Международное волонтерское сообщество InformNapalm провело расследование, в рамках которого обнаружило, что за выдачей лицензии может стоять Борис Баум.
В июле 2022 года всего за неделю более 26 тысяч украинцев подписали петицию к президенту с требованием запретить деятельность 1xBet в Украине. Сейчас петиция находится на рассмотрении у президента.