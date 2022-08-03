РНБО має накласти санкції на російського букмекера 1xBet, - InformNapalm

Рада національної безпеки та оборони України закликають накласти санкції на російського букмекера 1xBet, який отримав ліцензію під час війни в Україні.

Він наголошує, що юридичних і фізичних осіб компанії слід внести в санкційний список, позбавити можливості мати ліцензію, а також пролонгувати санкції, в тому числі на європейський ринок.

Водночас, виходячи з того, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей надала у розпал війни дві ліцензії російському букмекеру на роботу в Україні, Макарук вважає, що склад комісії теж має бути переобраний, а Борис Баум - усунений від впливу на цей ринок.

"Те, що треба регулюючий орган переобирати - факт. Треба позбавити його смотрящих типу Баума. І ввести прозорі правила гри. Немає прозорої схеми сплати податків... 1xBet може звідси 600 мільйонів доларів отримувати щорічно, ринок колосальний, має бути нормально прописана законодавча база. В нас гральний бізнес прописаний під одну людину і прізвище цієї людини - Бабаков (депутат Держдуми Російської Федерації Олександр Бабаков, володіє рядом готелів в Україні, - ред.). Тому що де в нас можуть бути відбуватись казино? Тільки в готелях п’ятизіркових. А хто у нас володіє 80% готелів України - Бабаков", - заявив речник InformNapalm.