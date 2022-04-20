СНБО призывает украинцев не распространять информацию о местах хранения нефтепродуктов

Украинцев призвали не распространять в сети информацию относительно маршрутов, объемов, мест хранения нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что такая информация является стратегической и ни в коем случае не должна быть разглашена.

"Обращаемся к представителям СМИ и обычных граждан: не распространяйте в сети информацию относительно маршрутов, объемов, мест хранения нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Россия переживает за своих агентов в Украине, потому что они могут прекратить подрывную деятельность.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 56-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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