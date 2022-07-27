В СНБО предупредили владельцев ТЦ об ответственности за игнорирование тревоги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, которые предусматривают ответственность владельцев ТЦ и других объектов с большим скоплением людей об ответственности за пренебрежение воздушной тревогой.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина.
Данилов призвал всех украинцев не пренебрегать сигналами тревоги и следовать в укрытие во время срабатывания сирены.
"На одном из заседаний Ставки мы рассматривали вопрос, каким образом сделать так, чтобы была ответственность владельцев ТЦ и других ответственных лиц за то, что сотрудники во время атаки были в опасности. Я могу сказать, что президент уже подписал соответствующие документы о такой ответственности", - сказал секретарь СНБО.
Напомним, в Украине начали массово проверять торговые центры на предмет безопасности, в частности соблюдение правили поведения во время воздушной тревоги. Это произошло после ракетного удара в Кременчугский ТЦ "Амстор".
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