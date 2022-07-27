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В СНБО предупредили владельцев ТЦ об ответственности за игнорирование тревоги

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Украина, Среда 27 июля 2022 19:38
В СНБО предупредили владельцев ТЦ об ответственности за игнорирование тревоги Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, которые предусматривают ответственность владельцев ТЦ и других объектов с большим скоплением людей об ответственности за пренебрежение воздушной тревогой.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина.

Данилов призвал всех украинцев не пренебрегать сигналами тревоги и следовать в укрытие во время срабатывания сирены.

"На одном из заседаний Ставки мы рассматривали вопрос, каким образом сделать так, чтобы была ответственность владельцев ТЦ и других ответственных лиц за то, что сотрудники во время атаки были в опасности. Я могу сказать, что президент уже подписал соответствующие документы о такой ответственности", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, в Украине начали массово проверять торговые центры на предмет безопасности, в частности соблюдение правили поведения во время воздушной тревоги. Это произошло после ракетного удара в Кременчугский ТЦ "Амстор".

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СНБО Алексей Данилов
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