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В РНБО попередили власників ТЦ про відповідальність за ігнорування тривоги

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Україна, Середа 27 липня 2022 19:38
В РНБО попередили власників ТЦ про відповідальність за ігнорування тривоги Фото: Олексій Данілов, секретарь РНБО (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський підписав документи, які передбачають відповідальність власників ТЦ та інших об'єктів з великим скупченням людей про відповідальність за нехтування повітряною тривогою.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна.

Данілов закликав усіх українців не нехтувати сигналами тривоги та слідувати в укриття під час спрацювання сирени.

"На одному з засідань Ставки ми розглядали питання, в який спосіб зробити так, щоб була відповідальність власників ТЦ та інших відповідальних осіб за те, що співробітники під час атаки були в небезпеці. Я можу сказати, що президент вже підписав відповідні документи про таку відповідальність" - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, в Україні почали масово перевіряти торгові центри на предмет безпеки, зокрема дотримання правили поведінки під час повітряної тривоги. Це сталося після ракетного удару в кременчуцький ТЦ "Амстор".

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РНБО Олексій Данілов
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