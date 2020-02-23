РНБО пропонує Кабміну відновити санепідемслужбу в Україні

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Відповідне звернення вже спрямоване

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України запропонувала Кабінету міністрів відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар "ТСН.Тиждень".

За його словами, функціями санепідемслужби має бути не "перевірка їдалень, кафе або ресторацій", а "боротьба з такими речами, які сьогодні є в країні".

"Рада національної безпеки і оборони звернулася до Кабінету міністрів не повернути нашу службу, про яку у нас дехто із засобів масової інформації... а саме, щоб вона стала виконувати функції, які повинна була б виконувати. Йдеться про санепідемічну службу", - сказав Данілов.

Як відомо, Державну санітарно-епідеміологічну службу ліквідували навесні 2017 року.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу проти колишнього в. о. голови Державної санітарної епідеміологічної служби України Святослава Протаса.

РБК-Україна писало, що МОЗ назвало розкриття корупційних схем санепідемслужби логічним завершенням її діяльності і кар'єри санітарного лікаря як професії.