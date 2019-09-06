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Данилюк назначил советника по информационной безопасности

Новости » Политика    06.09.2019 - 15:47
Данилюк назначил советника по информационной безопасности
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Советник займется разработкой программ усиления информационной безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Александр Данилюк назначил Дениса Гурского своим советником по информационной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что основной задачей Гурского на этом посту будет участие в разработке стратегических программ усиления информационной безопасности на выполнение Стратегии национальной безопасности Украины, дополнительная координация соответствующих рабочих групп, взаимодействие с международными партнерами.

Александр Данилюк отметил, что аспекты информационной безопасности являются приоритетными направлениями работы СНБО.

"Украина уже сделала большой прогресс в построении инфраструктуры данных правительственных организаций, теперь самое время эти данные защитить. И мы хотим предложить новые механизмы такой защиты", - сказал он.

Полный стратегический план и рабочую группу презентуют осенью 2019 года.

Денис Гурский - глава правления общественной организации SocialBoost и соучредитель инкубатора 1991 Open Data Incubator и хаба развития гражданских технологий 1991 Сivic Tech Center.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым сменил состав СНБО.

Согласно указу президента, в персональный состав СНБО были введены премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и глава Верховной рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Также президент утвердил в персональном составе СНБО главу СБУ Ивана Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Как сообщало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

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Новости Украины СНБОбезопасностьАлександр Данилюк
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