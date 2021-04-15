СНБО поручил Кабмину подготовить изменения в закон о санкциях

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 15 апреля решил обновить действующий закон о санкциях в Украине. СНБО поручил Кабинету министров разработать соответствующий законопроект.

Об этом сообщили в аппарате СНБО.

Как рассказали в СНБО, на сегодняшнем заседании премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о выполнении предыдущего решения СНБО от мая 2020 года о введении санкции. "По результатам рассмотрения этого вопроса Кабмину поручено обеспечить подготовку и представление президенту законопроекта о внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию процедуры применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других санкций", - отметили в СНБО.