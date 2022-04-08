UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СНБО: покинувших Украину мужчин на обратном пути будут проверять, законный ли был выезд

Фото: сотрудники Госпогранслужбы Украины проверяют документы (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Владимир Костырин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об обязательной проверке разрешительных на пресечение государственной границы документов у мужчин, которые выезжали из Украины при начале полномасштабного вторжения РФ, а сейчас возвращаются в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО в эфире телемарафона.

Он обратил внимание, что все граждане Украины, которые выезжали из страны - зафиксированы.

"Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что все выехавшие после начала войны, кто будет возвращаться в Украину, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

Так, граждане, которые уезжали в "командировку", должны иметь отдельный документ от пограничников, добавил он.

Ранее мы рассказывали, кому из мужчин можно уехать из Украины и какие документы нужны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал местные власти в районах, где нет угрозы боевых действий, способствовать возвращению домой переселенцев и беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОГосударственная пограничная службаАлексей Даниловвыезд за границу