В СНБО подтвердили, что Зеленский созывает на завтра заседание

Завтра, 17 сентября, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Его созывают по поручению президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Заседание начнется в 17: 00 в Офисе президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17:00 в городе Киев заседания СНБО Украины (Офис президента Украины)", - говорится в сообщении.
Всех членов СНБО Украины проинформировали о дате, времени и месте проведения заседания.
Ранее источники РБК-Украина сообщили, какие вопросы завтра рассмотрят на СНБО.