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СНБО подготовит решение по Донбассу

Киев, Пятница 27 ноября 2020 13:05
СНБО подготовит решение по Донбассу
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит решение по ситуации на Донбассе. Однако он не уточнил, будет ли оно открытым или закрытым.

Об этом Данилов рассказал в интервью изданию "Фокус".

"7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", - заявил он.

При этом Данилов подчеркнул, что пока Россия не уйдет из Крыма и Донбасса, все переговоры и договоренности будут крайне шаткими с точки зрения их выполнения.

Напомним, в интервью РБК-Украина посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал, что президент Владимир Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе. Но, на шаги, сделанные украинским лидером, Россия должна отвечать взаимностью.

Кроме того, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ключевой идеей так называемого плана "Б" по Донбассу является введение миротворческого контингента.

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