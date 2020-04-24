В СНБО подготовили проект решения о санкциях против российских соцсетей

Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения относительно применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности.

С целью применения санкций и подготовки заседания СНБО секретарь Совета безопасности Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабмин, Нацбанк и СБУ с просьбой предоставить предложения по этому вопросу. В пресс-службе этого ведомства отметили, что заседание СНБО состоится в ближайшее время.

Как отмечается, в проекте предусматривается применение санкций в отношении более чем четырехсот юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и др.

Напомним, ранее СБУ предложила продлить запрет на использование российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года.

РБК-Украина писало, что в 2017 году пятый президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года, которое предусматривает запрещение "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассников" и ряда других российских сайтов и компаний.