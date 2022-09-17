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В СНБО отреагировали на заявление Путина, что в Украине воюет только часть российской армии

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина, в Украине находится не вся армия России, а только ее "контрактная часть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

"РФ действительно воюет не всей армией, а лишь уцелевшей частью", - заявил секретарь СНБО.

Таким образом, секретарь СНБО ответил президенту Путину на его вчерашнее заявление, что в Украине воюет лишь часть российской армии.

"Работаем дальше!", - заявил Данилов.

Напомним, что вчера Путин назвал "предупреждением" недавние ракетные удары по Украине.

Также, по информации Генштаба, украинские военные уже ликвидировали около 54 250 российских солдат с начала вторжения.

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