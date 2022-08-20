UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В СНБО опровергли главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных

Фото: в СНБО опровергли главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных (iceye.com)
Автор: Иван Носальский

Среди украинцев начала распространяться дезинформация вокруг покупки спутника для ВСУ. В СНБО опровергли главные фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Отмечается, что неправдивыми являются утверждения, что собранные украинцами средства на "Байрактары" были потрачены на "какой-то непонятный спутник".

В ЦПД напомнили, что все три "Байрактара" компания Baykar Makina передаст Украине бесплатно. В то же время решение о покупке спутника принималось не единолично Фондом Сергея Притулы, оно было принято на основе консультаций с специалистами Минобороны, ГУР, СБУ и министром обороны Алексеем Резниковым.

Также фейковой является информация о том, что за средства украинцев спутник не купили а якобы взяли в аренду. Спутник был куплен и украинцы смогут пользоваться им до конца его "жизни". При этом компания ICEYE предоставила в пользование Украине "созвездие" из более чем 30 своих спутников в год.

Не соответствуют действительности утверждения о том, что покупка спутника была неоправданной, поскольку ВСУ и так получают спутниковые снимки от западных союзников.

"Информацию со спутников партнеров ВСУ получали, но менее оперативно и только то, что нам предоставляли. Возникал вопрос актуальности и скорости данных", - подчеркнули в ЦПД.

Напомним, ранее стало известно, что Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Это средства, которые ранее собирали на покупку трех "Байрактаров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины