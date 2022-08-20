В РНБО спростували головні фейки навколо купівлі супутника для українських військових

Зазначається, що неправдивими є твердження, що зібрані українцями кошти на "Байрактари" були витрачені на "якийсь незрозумілий супутник".

У ЦПД нагадали, що всі три "Байрактари" компанія Baykar Makina передасть Україні безкоштовно. У той же час рішення про покупку супутника приймалося не одноосібно Фондом Сергія Притули, воно було прийнято на основі консультацій з фахівцями Міноборони, ГУР, СБУ і міністром оборони Олексієм Резніковим.

Також фейковою є інформація про те, що за кошти українців супутник не купили а нібито взяли в оренду. Супутник був куплений і українці зможуть користуватися ним до кінця його "життя". При цьому компанія ICEYE надала в користування Україні "сузір'я" з більш ніж 30 своїх супутників на рік.

Не відповідають дійсності твердження про те, що покупка супутника була невиправданою, оскільки ЗСУ і так отримують супутникові знімки від західних союзників.

"Інформацію з супутників партнерів ЗСУ отримували, але менш оперативно і тільки те, що нам надавали. Поставало питання актуальності і швидкості даних", - підкреслили в ЦПД.