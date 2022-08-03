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В СНБО опровергли фейки о лицах, подлежащих мобилизации во время войны

Фото: в СНБО опровергли фейки о лицах, подлежащих мобилизации (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Среди населения распространяются фейки о перечне людей, подлежащих обязательной мобилизации во время войны. Центр противодействия дезинформации при СНБО приводит их и опровергает, ссылаясь на законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.

В ведомстве привели три самые распространенные фейки о мобилизации:

1) Фейк: "мой брат погиб на войне, теперь и мне пришла повестка"

Объяснение: ВР Украины приняла законопроекты №7481 и №7352, которым расширила перечень лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации и имеют право на отсрочку от мобилизации. Родственников погибших-не будут призывать.

2) Фейк: "в законе не понятно кто является близкими родственниками погибшего на войне"

Объяснение: в ч. 1 ст. 23 закона приводится четкое определение близких родственников, которые не могут быть мобилизованными: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести.

3) Фейк: "слышал, что сейчас мобилизуют даже ученых"

Объяснение: право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические работники при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального, профессионального или общего среднего образования.

Напомним, ранее стало известно, что украинцев, потерявших близких родственников в результате полномасштабной войны, не будут призывать на военную службу во время всеобщей мобилизации.

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мобилизация в Украине