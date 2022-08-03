В СНБО опровергли фейки о лицах, подлежащих мобилизации во время войны

В ведомстве привели три самые распространенные фейки о мобилизации:

1) Фейк: "мой брат погиб на войне, теперь и мне пришла повестка"

Объяснение: ВР Украины приняла законопроекты №7481 и №7352, которым расширила перечень лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации и имеют право на отсрочку от мобилизации. Родственников погибших-не будут призывать.

2) Фейк: "в законе не понятно кто является близкими родственниками погибшего на войне"

Объяснение: в ч. 1 ст. 23 закона приводится четкое определение близких родственников, которые не могут быть мобилизованными: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести.

3) Фейк: "слышал, что сейчас мобилизуют даже ученых"

Объяснение: право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические работники при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального, профессионального или общего среднего образования.