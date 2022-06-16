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В СНБО объяснили, зачем Россия постоянно угрожает ядерным оружием

Фото: в СНБО объяснили, зачем РФ постоянно угрожает ядерным оружием (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия манипулирует темой ядерного удара, чтобы затем освещать реакции на свои заявления с позиции жертвы и продолжать тактику шантажа и запугивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.

"Недавно депутат польского парламента заявил, что нарушение Россией Будапештского меморандума 1994 года дает полное право для Украины свободно размещать ядерное оружие на собственной территории. Эти слова набрали резонанс в РФ и рашисты начали освещать себя с позиции жертвы", - говорится в сообщении.

В СНБО напоминают, что позже прозвучало заявление Пескова о том, что Россия и США должны обсудить продление Договора о сокращении стратегического наступательного оружия.

В ЦПД подчеркивают, что такие заявления в публичном пространстве нужны, чтобы в будущем опираться на них, создавая дезинформацию и продолжать тему ядерного шантажа.

Как сообщалось, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право дать Украине ядерные боеголовки для защиты своей независимости. Ведь российский диктатор Владимир Путин нарушил Будапештский меморандум.

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СНБО