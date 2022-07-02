ru ua
Сб, 02 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В СНБО объяснили, как Россия укрепляет рубль благодаря банковским махинациям

Новина українською →
Москва, Суббота 02 июля 2022 12:51
В СНБО объяснили, как Россия укрепляет рубль благодаря банковским махинациям Фото: Россия искусственно укрепляет курс рубля через банки Казахстана (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия искусственно укрепляет курс рубля, применяя банковские махинации в соседних государствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что санкции против России значительно уменьшили валютный импорт, поэтому российское руководство пытается любым путем сдерживать девальвацию рубля. Для этого Кремль использует банки в Казахстане.

Поскольку участникам Единого экономического пространства разрешается свободно перемещать рубли, россияне открывают счета в рублях в казахстанских банках. После этого они обменивают их на тенге (местную валюту), а затем на доллары и выводят избыток. В результате чего в банках Казахстана накапливаются крупные рублевые счета.

Таким образом России удалось за последние три месяца увеличить курс рубля до тенге и объемы российского импорта на 50%.

"Фактически, квазирыночный курс российского рубля к доллару поддерживается только за счет банковских махинаций и рано или поздно завершится девальвацией", - говорится в сообщении.

Напомним, что акции российского "Газпрома" обвалились на 30% из-за невыплаты дивидендов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курс рубля Казахстан банки
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта