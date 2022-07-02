В СНБО объяснили, как Россия укрепляет рубль благодаря банковским махинациям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО .

Отмечается, что санкции против России значительно уменьшили валютный импорт, поэтому российское руководство пытается любым путем сдерживать девальвацию рубля. Для этого Кремль использует банки в Казахстане.

Поскольку участникам Единого экономического пространства разрешается свободно перемещать рубли, россияне открывают счета в рублях в казахстанских банках. После этого они обменивают их на тенге (местную валюту), а затем на доллары и выводят избыток. В результате чего в банках Казахстана накапливаются крупные рублевые счета.

Таким образом России удалось за последние три месяца увеличить курс рубля до тенге и объемы российского импорта на 50%.

"Фактически, квазирыночный курс российского рубля к доллару поддерживается только за счет банковских махинаций и рано или поздно завершится девальвацией", - говорится в сообщении.