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В РНБО пояснили, як Росія зміцнює рубль завдяки банківським махінаціям

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Москва, Субота 02 липня 2022 12:51
В РНБО пояснили, як Росія зміцнює рубль завдяки банківським махінаціям Фото: Росія штучно зміцнює курс рубля через банки Казахстану (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Росія штучно зміцнює курс рубля, застосовуючи банківські махінації у сусідніх державах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що санкції проти Росії значно зменшили валютний імпорт, тому російське керівництво намагається будь-яким шляхом стримувати девальвацію рубля. Для цього Кремль використовує банки в Казахстані.

Оскільки учасникам Єдиного економічного простору дозволяється вільно переміщувати рублі, росіяни відкривають рахунки в рублях в казахстанських банках. Після цього вони обмінюють їх на тенге (місцеву валюту), а потім на долари та виводять надлишок. В результаті чого у банках Казахстану накопичуються великі рублеві рахунки.

Таким чином Росії вдалося за останні три місяці збільшити курс рубля до тенге та обсяги російського імпорту на 50%.

"Фактично, квазіринковий курс російського рубля до долара підтримується лише за рахунок банківських махінацій і рано чи пізно завершиться девальвацією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що акції російського "Газпрому" обвалилися на 30% через невиплату дивідендів.

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