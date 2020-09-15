СНБО об обходе блокировки "ВКонтакте": сбор данных и дезинформация

Возобновление работы мобильного приложения социальной сети "ВКонтакте" на территории Украины может способствовать сбору персональных данных российскими спецслужбами. На днях разработчики приложения заявили, что обошли блокировку.

Об этом заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, передает сайт СНБО.

По его словам, недавно была обновлена работа прокси в мобильном приложении "ВКонтакте" и предоставлен доступ к социальной сети для украинских пользователей.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено", - отметил Демедюк.

Он добавил, что активизация работы приложения направлена распространение дезинформации с целью манипулирования общественным мнением.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - добавил Демедюк.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО принимают меры для блокировки работы этого мобильного приложения.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть "ВКонтакте" стала доступной для украинских пользователей через мобильное приложение. Якобы теперь не нужны сервисы VPN для обхода блокировки.

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей. Впервые запрет ряда российских социальных сетей и сайтов был введен в 2017 году.