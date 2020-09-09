В СНБО не было никакой информации об операции по "вагнеровцам", - Данилов

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны не было никакой информации относительно возможной спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера". СНБО не знает, происходила ли подобная ситуация в действительности.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

Данилов объяснил, кто может знать, проводилась ли такая спецоперация.

"Если такая операция была, то о ней знают только те люди, которые непосредственно имели к ней отношение", - подчеркнул он.

В то же время Данилов обеспокоен утечкой секретной информации в Украине.

"Другое дело, что меня очень удивляет, когда начинается в СМИ появляться информация, которая 100% под грифом секретно. Даже если эта информация была, то нет необходимости в СМИ ее раскладывать по полочкам", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, в конце июля в Беларуси задержали несколько десятков бойцов российской ЧВК "Вагнера". Некоторые боевики ранее участвовали в боевых действиях на Донбассе, поэтому Украина обратилась с просьбой их выдачи. Однако, Беларусь выдала боевиков России.

Позже российские СМИ распространили информацию, что задержавние "вагнеровцов" в Беларуси якобы было спецоперацией украинских спецслужб. О якобы проведении спецоперации также заявили некоторые украинские журналисты. Украинские спецслужбы опровергают свою причастность к "вагнеровцам" и отрицают проведение подобной спецоперации.

Отметим, глава Внешней разведки Украины призвал не втягивать спецслужбу в политические дискуссии, ведь это угрожает национальной безопасности страны.