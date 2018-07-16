В СНБО назвали приоритетом изготовление ракет противовоздушной обороны

Ракеты ПВО для армии Украины будут производить на заводе "ВИЗАР"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считает производство ракет противовоздушной обороны приоритетной задачей для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны.

"Это приоритет, над которым сегодня работать государственное предприятие "ВИЗАР" и другие ведущие оборонные предприятия Украины", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО побывал на госпредприятии "ВИЗАР", на котором продемонстрировали современное оборудование, позволяющее изготавливать современные ракетные системы. Завод "ВИЗАР" привлечен к кооперации по созданию новых ракетных систем и к модернизации ракет, находящихся на вооружении украинской армии.

По словам Турчинова, новое оборудование приобрели и установили в рамках программы переоснащения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса новой техникой. Так, заводом были заключены прямые контракты на решение СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности ОПК.

"Согласно этому решению, украинские предприятия независимо от формы собственности могут закупать за рубежом техническое оборудование и необходимые комплектующие для производства мощного современного оружия без посреднической монополии государственных спецэкспортеров", - сообщили в СНБО.

Как сообщил Турчинов, до 2014 года 40% комплектующих заводы получали из России и 88% своей продукции также поставляло в Россию.

"После 2014 года эти отношения были прекращены, и предприятие за счет импортозамещения полностью обеспечило производство собственной продукции без российских комплектующих, и, отказавшись от российских рынков сбыта, активно продвигает свою конкурентную продукцию на новые рынки", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, недавно Украина и Турция договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи, беспилотных авиационных комплексов. Также стороны подписали соответствующую компенсационную сделку.