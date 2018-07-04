Туреччина постачатиме українській армії безпілотні авіаційні комплекси

Сторони сьогодні підписали відповідний меморандум

Україна та Туреччина домовились про передачу Міністерству оборони України передових технологій та програмного забезпечення у сфері зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів та підписали відповідну компенсаційну угоду. Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

Як повідомляється, сторони домовились про розвиток співпраці у напрямку безпілотних систем озброєння, щодо можливості створення спільного КБ із розробки нових зразків двигунів для броньованої техніки.

В свою чергу представники Туреччини підтвердили зацікавленість турецької сторони в закупівлі літаків Ан-178.

"За результатами роботи комісії сторони підписали меморандум з постачання в Україну безпілотних авіаційних комплексів і створення спільного підприємства".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США (Пентагон) може прискорити наступні поставки зброї Україні.

Також повідомлялося, що Канада готова передавати Україні зброю на майже 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Російська Федерація розірвала відносини з Україною, що стосуються взаємних поставок озброєння і військової техніки, складових і послуг військового призначення.