У РНБО назвали пріоритетним виготовлення ракет протиповітряної оборони

Ракети ППО для армії України виготовлятимуть на заводі "ВІЗАР"

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України вважає виготовлення ракет протиповітряної оборони пріоритетним завданням для оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає прес-служба відомства.

За його словами, йдеться насамперед про ракети, які забезпечуватимуть надійну протиповітряну оборону нашої країни.

"Це пріоритет, над яким сьогодні працюватиме Державне підприємство "ВІЗАР" та інші провідні оборонні підприємства України", - сказав Турчинов.

Секретар РНБО побував на Держпідприємстві "ВІЗАР", на якому продемонстрували сучасне обладнання, що дозволяє виготовляти сучасні ракетні системи. Завод "ВІЗАР" залучений до кооперації зі створення нових ракетних систем та до модернізації ракет, які перебувають на озброєнні української армії.

За словами Турчинова, нове обладнання придбали та встановили в рамках програми переоснащення українських підприємств оборонно-промислового комплексу новою технікою. Так, заводом були укладені прямі контракти на рішення РНБО щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності ОПК.

"Відповідно до цього рішення, українські підприємства незалежно від форми власності можуть закуповувати за кордоном технічне обладнання та необхідні комплектуючі для виробництва потужної сучасної зброї без посередницької монополії державних спец експортерів", - повідомили в РНБО.

Як повідомив Турчинов, до 2014 року 40% комплектуючих заводи отримували з Росії і 88% своєї продукції також поставляло до Росії.

"Після 2014 року ці відносини було припинено, і підприємство за рахунок імпортозаміщення повністю забезпечило виробництво власної продукції без російських комплектуючих, і, відмовившись від російських ринків збуту, активно просуває свою конкурентну продукцію на нові ринки", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно Україна і Туреччина домовились про передачу Міністерству оборони України передових технологій та програмного забезпечення у сфері зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів. Також сторони підписали відповідну компенсаційну угоду.