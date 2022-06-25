В СНБО назвали опасные пророссийские Telegram-каналы: список

В Украине до сих пор функционируют Telegram-каналы, которые занимаются информационным террором. Они опасны для общества, поскольку распространяют фейки и пропаганду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что большинство данных ресурсов изменили риторику на проукраинскую, но часть из них до сих пор открыто поддерживает Россию.
"Ни в коем случае не доверяйте данным каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции", - говорится в сообщении.
К таким опасным Telegram-каналам относятся:
Кроме того, за последнее время появились и новые пророссийские ресурсы, в частности "Украинский формат", "Украина. Спецоперация. Мониторинг", "Медведь", "Open Ukraine", "ХтоШо" и "Украина новости".
Украинцев призвали доверять только официальным ресурсам и сообщать в Центр противодействия дезинформации о новых враждебных каналах.
Напомним, Россия начала распространять очередную порцию фейков об использовании беспилотников "Байрактар".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.