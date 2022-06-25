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В РНБО назвали небезпечні проросійські Telegram-канали: список

Фото: українців попередили про ворожі Telegram-канали (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні досі функціонують Telegram-канали, які займаються інформаційним терором. Вони небезпечні для суспільства, оскільки поширюють фейки та пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що більшість даних ресурсів змінили риторику на проукраїнську, але частина з них досі відкрито підтримує Росію.

"В жодному разі не довіряйте даним каналам, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції", - йдеться у повідомленні.

До таких небезпечних Telegram-каналів належать:

  • Легитимный;
  • Легитимный Live;
  • Резидент;
  • Картель;
  • Сплетница;
  • Черный Квартал;
  • Херсон live;
  • Бунтарь;
  • Скептик;
  • цибуля UA;
  • Криоген;
  • MediaKiller;
  • ЗеРада;
  • Шептун UA;
  • Наблюдатель;
  • Ольга Шарий;
  • Женщина с косой;
  • Анатолий Шарий.

Крім того, за останній час з'явилися і нові проросійські ресурси, зокрема "Украинский формат", "Украина. Спецоперация. Мониторинг", "Медведь", "Open Ukraine", "ХтоШо" и "Украина новости".

Українців закликали довіряти лише офіційним ресурсам та повідомляти в Центр протидії дезінформації про нові ворожі канали.

Нагадаємо, Росія почала поширювати чергову порцію фейків про використання безпілотників "Байрактар".

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