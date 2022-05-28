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В РНБО назвали справжню причину стрибка цін на сіль в Україні

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Україна, Субота 28 травня 2022 11:44
В РНБО назвали справжню причину стрибка цін на сіль в Україні Фото: в РНБО назвали причину здорожчання солі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Дефіциту солі в Україні не буде, навіть враховуючи зупинку заводу "Артемсіль". Проте її вартість штучно завищують на ринку через великий попит та ажіотаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що державне підприємство "Артемсіль", що знаходиться у місті Соледар Донецької області, дійсно припинило роботу. Проте у великих мережевих супермаркетах залишається великий запас солі.

Крім того, виробники солі не збираються підвищувати її вартість, а ріст цін зумовлений ажіотажем.

"Через великий попит та "можливість заробити" в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін", - йдеться у повідомленні.

Також в РНБО наголошують, що фейком є інформація про те, що виробники ковбас та заводи з консервації викупили всю сіль. Вони мають великі запаси, а також використовують імпортну спеціально підготовлену сіль для виробництва.

Нагадаємо, державне підприємство "Артемсіль" через бойові дії зупинило роботу. Запаси готової продукції вивезли ще в квітні.

Експерти наголошують, що дефіциту солі в Україні не буде, оскільки планується активізувати добуток у Дрогобичі та Солотвино.

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