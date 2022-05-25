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Будет ли дефицит соли в Украине: объяснение эксперта

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Украина, Среда 25 мая 2022 18:05
Будет ли дефицит соли в Украине: объяснение эксперта Фото: дефицит соли в Украине (freepik.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Дефицита соли в Украине не будет, ее достаточно на складах. Однако цена на продукт может подняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкою на слова первого вицепрезидента Торгово-промышленной палаты Украины, члена Украинской рады бизнеса Михаила Непрана.

"Соль можно купить. Она несколько дороже и разнообразнее. То есть если вам надо посолить борщ, вы зайдете в магазин, и там не будет "Артемсоли", вы найдете другую соль. Поэтому волноваться причин нет", - отметил Непран.

По его словам, на складах есть запасы соли, а кроме того, некоторые другие украинские предприятия сейчас активнее восстанавливать свою работу, в частности планируется активизировать произведение соли в Дрогобыче и Солотвино.

"Рядом с нами Польша. И есть одна линия месторождений, которая тянется из Прикарпатья, где без проблем мы сможем купить соль. Хотя, как по мне, лучше вкладывать в национальный бизнес", - добавил Непран.

Вицепрезидент Торгово-промышленной палаты Украины также посоветовал "ни в коем случае не бежать и не скупать соль", чтобы не создавать искусственный ажиотаж.

Напомним, государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая область) из-за боевых действий остановило работу. Запасы готовой продукции вывезли еще в апреле.

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