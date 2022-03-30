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В СНБО назвали главные фейки, которые "разгоняет" российская пропаганда

Фото: telekom.com
Автор: Константин Широкун

Сотрудники ЦПД при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных материалов, которые российская пропаганда сгенерировала и пыталась внедрить в украинское и российское медийное пространство 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД при СНБО.

Так, оккупационные войска возобновили тактику обстрелов захваченных населенных пунктов для дискредитации ВСУ в глазах местного населения. Перед обстрелами оккупанты обязательно озвучивают местному населению информацию о планировании наступления силами ВС Украины.

Также минобороны РФ сообщило, что политическое и военное руководство Украины якобы приказывает нацбатам снимать постановочные видео о "совершенных военными убийствах мирных граждан и мародерстве".

Пропагандисты России продолжают продвигать тезисы о том, что обычные россияне не должны страдать от санкций Запада и не должны отвечать за действия власти. Указанные меседжи были озвучены в эфире итальянского телеканала RAI Мариной Овсянниковой, ранее выходившей на телевидении России с антивоенным плакатом.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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