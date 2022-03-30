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В РНБО назвали головні фейки, які "розганяє" російська пропаганда

Фото: telekom.com
Автор: Константин Широкун

Співробітники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій і дезінформаційних матеріалів, які російська пропаганда згенерувала і намагалася впровадити в український і російський медійний простір 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД при РНБО.

Так, окупаційні війська відновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення. Перед обстрілами окупанти обов'язково озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України.

Також Міноборони РФ повідомило, що політичне і військове керівництво України нібито наказує нацбатам знімати постановочні відео про "скоєні військовими вбивства мирних громадян і мародерство".

Пропагандисти Росії продовжують просувати тези про те, що звичайні росіяни не повинні страждати від санкцій Заходу і не повинні відповідати за дії влади. Зазначені меседжі були озвучені в ефірі італійського телеканалу RAI Мариною Овсянніковою, яка раніше виходила на телебаченні Росії з антивоєнним плакатом.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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