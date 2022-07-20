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В СНБО назвали число лиц, подпадающих под деолигархизацию

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Сейчас под признаки, определенные Законом о деолигархизации, подпадают ориентировочно 86 человек. В СНБО обсудили вопросы основных этапов формирования и ведения реестра олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, положения закона о деолигархизацию предусматривает формирование и ведение реестра таких лиц. Эту процедуру обеспечивает аппарат СНБО Украины.

Данилов акцентировал на важности усиления межведомственного сотрудничества для повышения эффективности его выполнения.

По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольному комитету Украины, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины.

"Шаг за шагом, последовательно очистим страну от олигархического влияния", - заявил Данилов.

Напомним, SCM Ахметова объявил о выходе из медиа-бизнеса 11 июля. "Медиа Группа Украина" вернули государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ.

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СНБОолигарх