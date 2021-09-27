СНБО инициировал аудит военного сотрудничества с другими странами

Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) инициировал аудит военного сотрудничества Украины с другими странами. Такая проверка будет проводиться впервые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО.
Сообщается, что еще в июне СНБО принял решение по Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, согласно которому Кабинету министров в течение полугода нужно обеспечить осмотр военно-технического сотрудничества с другими странами за три последних года.
Во время осмотра будут проанализированы:
На основе этого обзора будет готовиться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие 5 лет, которая будет представлена на рассмотрение СНБО.
Главным ответственным органом определено Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, в сжатые сроки оно должно подать на утверждение Камбина порядок проведения осмотра.