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РНБО ініціювала аудит військового співробітництва з іншими країнами

Автор: Юлія Бойко

Рада національної оборони і безпеки (РНБО) ініціювала аудит військового співробітництва України з іншими країнами. Така перевірка проводитиметься вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО.

Повідомляється, що ще в червні РНБО прийняла рішення щодо Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, згідно з яким Кабінету міністров протягом півроку треба забезпечити огляд військово-технічного співробітництва з іншими країнами за три останні роки.

Під час огляду будуть проаналізовані:

  • особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;
  • ефективність здійснення військового співробітництва України з іноземними державами, а також фактори, що впливають на нього;
  • фінансові показники експорту озброєння та військової техніки;
  • результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості і науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони;
  • потенціал та перспективні напрямки розвитку військово-технічного співробітництва України з іншими країнами.

На основі цього огляду готуватиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яку буде представлено на розгляд РНБО.

Головним відповідальним органом визначено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, в стислі терміни воно має подати на затвердження порядок проведення огляду.

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Кабінет Міністрів УкраїниРНБО