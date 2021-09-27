РНБО ініціювала аудит військового співробітництва з іншими країнами

Повідомляється, що ще в червні РНБО прийняла рішення щодо Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, згідно з яким Кабінету міністров протягом півроку треба забезпечити огляд військово-технічного співробітництва з іншими країнами за три останні роки.

Під час огляду будуть проаналізовані:

особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;

ефективність здійснення військового співробітництва України з іноземними державами, а також фактори, що впливають на нього;

фінансові показники експорту озброєння та військової техніки;

результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості і науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони;

потенціал та перспективні напрямки розвитку військово-технічного співробітництва України з іншими країнами.

На основі цього огляду готуватиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яку буде представлено на розгляд РНБО.

Головним відповідальним органом визначено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, в стислі терміни воно має подати на затвердження порядок проведення огляду.