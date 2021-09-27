РНБО ініціювала аудит військового співробітництва з іншими країнами

Рада національної оборони і безпеки (РНБО) ініціювала аудит військового співробітництва України з іншими країнами. Така перевірка проводитиметься вперше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО.
Повідомляється, що ще в червні РНБО прийняла рішення щодо Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, згідно з яким Кабінету міністров протягом півроку треба забезпечити огляд військово-технічного співробітництва з іншими країнами за три останні роки.
Під час огляду будуть проаналізовані:
На основі цього огляду готуватиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яку буде представлено на розгляд РНБО.
Головним відповідальним органом визначено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, в стислі терміни воно має подати на затвердження порядок проведення огляду.