СНБО готовит заседание по сохранению и восстановлению лесов, - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его темой станет реформирование лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины". Дата проведения не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова .

"Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу", - сказал Данилов во время совещания межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.

На совещании был рассмотрен вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Участники также обсудили выполнение указов президента о национальной безопасности Украины в экологической сфере и мерах по сохранению и воспроизводству лесов.