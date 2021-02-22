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СНБО должно ввести санкции в отношении импортеров российской электроэнергии, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен ввести санкции в отношении импортеров электроэнергии из России и Беларуси по аналогии с санкциями против нефтяного бизнеса Виктора Медведчука.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

"Импорт электроэнергии должен получить такую же решительную реакцию СНБО, как и поставки дизтоплива Медведчуком. Под санкции должны попасть все контрагенты Кремля, в том числе и олигархи, которые решили обогатиться на импорте тока", - отметила нардеп.

По ее словам, импорт электроэнергии из России является не меньшей угрозой национальным интересам Украины.

"Только за полтора месяца Украина потратила на импорт российского тока почти 1 млрд грн. Российская электроэнергия подрывает основы энергонезависимости и обогащает узкий круг импортеров, которым Кремль через подконтрольное "ИнтерРАО" решил продавать ток по демпинговым ценам", - подчеркнула нардеп.

Средства, которые импортеры зарабатывают на российском импорте с большой долей вероятности также идут на финансирования антиукраинской деятельности.

"Эти деньги, как и в случае с Медведчуком, идут на подрыв суверенитета Украины. Иначе Путин никогда бы не дал добро на поставки энергоресурсов в Украину", - добавила Буймистер.

Импорт электроэнергии должен получить такую же решительную реакцию СНБО, как и поставки дизтоплива Медведчуком. Под санкции должны попасть все контрагенты Кремля, в том числе и олигархи, которые решили обогатиться на импорт тока.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 500 млн кВт часов на сумму 800 млн грн.

Крупнейшими импортерами являются "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука, "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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Новости Украины электроэнергия из РФимпорт
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