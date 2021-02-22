РНБО має ввести санкції щодо імпортерів російської електроенергії, - нардеп

"Імпорт електроенергії має отримати таку ж рішучу реакцію РНБО, як і поставки дизпалива Медведчуком. Під санкції мають потрапити всі контрагенти Кремля, в тому числі і олігархи, які вирішили збагатитися на імпорті струму", - зазначила нардеп.

За її словами, імпорт електроенергії з Росії є не меншою загрозою національним інтересам України.

"Лише за півтора місяця Україна витратила на імпорт російського струму майже 1 млрд грн. Російська електроенергія підриває основи енергонезалежності і збагачує вузьке коло імпортерів, яким Кремль через підконтрольне "ІнтерРАО" вирішив продавати струм за демпінговими цінами", - наголосила нардеп.

Кошти, які імпортери заробляють на російському імпорті з великою долею ймовірності також ідуть на фінансування антиукраїнської діяльності.

"Ці гроші, як і у випадку з Медведчуком, ідуть на підрив суверенітету України. Інакше Путін ніколи б не дав добро на поставки енергоресурсів в Україну", - додала Буймістер.

Імпорт електроенергії має отримати таку ж рішучу реакцію РНБО, як і поставки дизпалива Медведчуком. Під санкції мають потрапити всі контрагенти Кремля, в тому числі і олігархи, які вирішили збагатитися на імпорт струму.