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РНБО має ввести санкції щодо імпортерів російської електроенергії, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) має запровадити санкції щодо імпортерів електричної енергії з Росії та Білорусі за аналогією з санкціями проти нафтового бізнесу Віктора Медведчука.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймістер.

"Імпорт електроенергії має отримати таку ж рішучу реакцію РНБО, як і поставки дизпалива Медведчуком. Під санкції мають потрапити всі контрагенти Кремля, в тому числі і олігархи, які вирішили збагатитися на імпорті струму", - зазначила нардеп.

За її словами, імпорт електроенергії з Росії є не меншою загрозою національним інтересам України.

"Лише за півтора місяця Україна витратила на імпорт російського струму майже 1 млрд грн. Російська електроенергія підриває основи енергонезалежності і збагачує вузьке коло імпортерів, яким Кремль через підконтрольне "ІнтерРАО" вирішив продавати струм за демпінговими цінами", - наголосила нардеп.

Кошти, які імпортери заробляють на російському імпорті з великою долею ймовірності також ідуть на фінансування антиукраїнської діяльності.

"Ці гроші, як і у випадку з Медведчуком, ідуть на підрив суверенітету України. Інакше Путін ніколи б не дав добро на поставки енергоресурсів в Україну", - додала Буймістер.

Імпорт електроенергії має отримати таку ж рішучу реакцію РНБО, як і поставки дизпалива Медведчуком. Під санкції мають потрапити всі контрагенти Кремля, в тому числі і олігархи, які вирішили збагатитися на імпорт струму.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії й Білорусі. З початку року закуплено понад 500 млн кВт годин на суму 800 млн грн.

Найбільшими імпортерами є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука, "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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Новини України электроэнергия из РФимпорт
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