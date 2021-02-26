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В СНБО анонсировали новое заседание через две недели: что рассмотрят

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 19:10
В СНБО анонсировали новое заседание через две недели: что рассмотрят Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) соберется на заседание через две недели. На нем должны рассмотреть доклады касательно дел о госизмене чиновников, а также стратегию по деоккупации Крыма.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания 26 февраля.

Он рассказал, что через две недели будет заслушан отчет генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел касательно лиц, подозреваемых в государственной измене. И рассказал, что утвердят стратегию по "крымскому вопросу".

"С 2014-го по 19-й год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Потому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решений презентуем обществу", - сказал Данилов.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина вводит санкции против должностных лиц, которые предали страну. В этот список попали десть человек.

Напомним, в День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.

Отметим, в материале РБК-Украина говорится о том, как сложилась судьба военных, которые пережили оккупацию Крыма.

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