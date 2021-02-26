В СНБО анонсировали новое заседание через две недели: что рассмотрят

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) соберется на заседание через две недели. На нем должны рассмотреть доклады касательно дел о госизмене чиновников, а также стратегию по деоккупации Крыма.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания 26 февраля.

Он рассказал, что через две недели будет заслушан отчет генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел касательно лиц, подозреваемых в государственной измене. И рассказал, что утвердят стратегию по "крымскому вопросу".

"С 2014-го по 19-й год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Потому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решений презентуем обществу", - сказал Данилов.