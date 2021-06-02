Снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс, - Хомчак

Снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и "работать" в регионе, убивая украинских военнослужащих. С момента прекращения огня на линии разграничения зафиксировано более 50 снайперских обстрелов.

Об этом в ходе встречи с сенаторами США сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак , передает пресс-служба Офиса президента.

"Активно работают снайперы, которые прибывают с территории РФ. Всего с начала действия режима тишины зафиксировано 52 случая применения снайперского оружия российскими подразделениями", - сказал Хомчак.

Он подчеркнул, что от снайперского огня погибли 23 украинских военнослужащих, ранения получили 12 военных.