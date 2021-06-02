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Снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс, - Хомчак

Автор: Дмитрий Кузнецов

Снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и "работать" в регионе, убивая украинских военнослужащих. С момента прекращения огня на линии разграничения зафиксировано более 50 снайперских обстрелов.

Об этом в ходе встречи с сенаторами США сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает пресс-служба Офиса президента.

"Активно работают снайперы, которые прибывают с территории РФ. Всего с начала действия режима тишины зафиксировано 52 случая применения снайперского оружия российскими подразделениями", - сказал Хомчак.

Он подчеркнул, что от снайперского огня погибли 23 украинских военнослужащих, ранения получили 12 военных.

Напомним, ранее разведка Минобороны Украины сообщила о завезенных Россией на Донбасс крупнокалиберных снайперских винтовках. По данным ведомства, вооруженные формирования боевиков продолжают усиливать свои возможности.

Отметим, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе в последнее время активизировались вражеские снайперы. По словам главы государства, они регулярно обстреливают позиции украинских военных.

Как сообщало РБК-Украина, 13 мая от выстрела снайпера на Донбассе погиб украинский военный. В конце апреля в результате снайперского обстрела погиб уроженец Ивано-Франкоской области Иван Ковалевский с позывным “Африка”.

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