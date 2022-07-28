Снайперская точность: украинские воины из коптера попали в люк вражеской техники

Фото: ВСУ со снайперской точностью сбросили мину в люк техники оккупанта (facebook.com/usofcom)

Десантники из 95-й бригады смогли заснять удар по врагу с коптера, в результате которого со снайперской точностью мина попала внутрь техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

На коротком видео можно увидеть, как оператор квадрокоптера из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады отработал по врагу. Вследствие филигранного мастерства и снайперской точности военного, мина залетела в открытый люк техники оккупантов.