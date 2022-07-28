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Снайперська точність: українськи воїни з коптера влучили у люк ворожої техніки

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Україна, Четвер 28 липня 2022 21:39
Снайперська точність: українськи воїни з коптера влучили у люк ворожої техніки Фото: ЗСУ зі снайперською точністю скинули міну у люк техніки окупанта (facebook.com/usofcom)
Автор: Ілона Свиридова

Десантники з 95-ї бригади змогли зафільмувати удар по ворогу з коптера, внаслідок якого зі снайперською точністю міна втрапила всередину техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

На короткому відео можна побачити, як оператор квадрокоптера із 95-ї окремої десантно-штурмової бригади відпрацював по ворогу. Внаслідок філігранної майстерності та снайперської точності військового, міна залетіла у відкритий люк техніки окупантів.

Нагадаємо, що раніше українські військові знищили станцію радіоелектронної боротьби біля Каховки.

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