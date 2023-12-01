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Снайпери вбили 12 та поранили трьох росіян за годину біля Авдіївки (відео)

Фото: снайпери вбили 12 та поранили трьох росіян за годину біля Авдіївки (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталія Гурковська

Снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували 12 та поранили трьох окупантів на Авдіївському напрямку. Для цього їм знадобилась лише година.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

"ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Одна з них – Авдіївський напрямок", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника.

"Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення", - додали в ССО, зазначивши, що пари снайперів працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Буквально вчора повідомлялось, що російські війська зробили чергову спробу штурму позицій українських сил у районі Авдіївки Донецької області. Бійці Нацгвардії відбили її, вбивши з міномету 18 окупантів. За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми, а також після певного "затишшя" через негоду, значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.

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АвдіївкаЗбройні сили України