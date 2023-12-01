Снайпери вбили 12 та поранили трьох росіян за годину біля Авдіївки (відео)

Снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували 12 та поранили трьох окупантів на Авдіївському напрямку. Для цього їм знадобилась лише година.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.
"ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Одна з них – Авдіївський напрямок", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника.
"Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення", - додали в ССО, зазначивши, що пари снайперів працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів.
Буквально вчора повідомлялось, що російські війська зробили чергову спробу штурму позицій українських сил у районі Авдіївки Донецької області. Бійці Нацгвардії відбили її, вбивши з міномету 18 окупантів. За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми, а також після певного "затишшя" через негоду, значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.
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