Снайпери ССО знищили дві саперні групи росіян під Куп'янськом (відео)

Як повідомляється, під час нічного спостереження на найбільш небезпечних ділянках на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку виявили дві ворожі саперні групи. Вони планували встановити в лісі інженерні загородження.

Снайпери ССО відкрили вогонь по цілях і знищили обидві групи у складі чотирьох окупантів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 грудня, становлять 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає приблизно 343 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 бойових броньованих машин, 24 автомобілі та 20 безпілотників.