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Снайпери ССО захопили в полон 19 окупантів

Фото: снайпери ССО захопили в полон 19 окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Пр оце повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як розповіли снайпери, вони разом з піхотним підрозділом змогли захопити у полон окупантів не зробивши при цьому жодного пострілу.

Спочатку, двох "заблукавших" росіян снайпери ССО взяли під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки. Окупанти на допиті розповіли хто вони, звідки, коли їх будуть міняти та які задачі в них стоять на даній позиції.

Отримавши цю інформацію Силам оборони вдалось взяти в полон 19 військовослужбовців РФ та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку.

Втрати Росії у війні

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 263 490 одиниць особового складу. Лише за минулу добу наші воїни "відмінусували" ще близько 470  росіян.  

"Хочу жити" 

В Україні діє проєкт "Хочу жити" для росіян, які бажають здатись в полон. Для отримання додаткової інформації їхнім рідним чи близьким необхідно зателефонувати за номерами: 

  • з території Росії - +380956886888; +380936886888 та +380976886688;
  • з території України - 688 (тільки з українських номерів) та +380443508917. 

Також працюють гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84, а також чат-бот.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ПленныйокупантиСили спеціальних операційВійна Росії проти України