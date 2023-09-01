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Снайперы ССО захватили в плен 19 оккупантов

Фото: снайперы ССО захватили в плен 19 оккупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Снайперская пара 3-го отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Как рассказали снайперы, они вместе с пехотным подразделением смогли захватить в плен оккупантов не сделав при этом ни одного выстрела.

Сначала двух "заблудившихся" россиян снайперы ССО взяли при поиске позиций для работы в районе Белогоровки. оккупанты на допросе рассказали, кто они, откуда, когда их будут менять и какие задачи у них стоят на данной позиции.

Получив эту информацию, Силам обороны удалось взять в плен 19 военнослужащих РФ и занять новые позиции на Белогоровском направлении.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 263 490 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши воины "отминусовали" еще около 470 россиян.

"Хочу жить"

В Украине действует проект "Хочу жить" для россиян, желающих сдаться в плен. Для получения дополнительной информации их родным или близким необходимо позвонить по телефонам:

  • с территории России – +380956886888; +380936886888 и +380976886688;
  • с территории Украины – 688 (только с украинских номеров) и +380443508917.

Также работают горячие линии по номерам +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84, а также чат-бот.

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