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Снайпери ССО показали, як знищують росіян на Херсонському напрямку (відео)

Херсон, П'ятниця 08 грудня 2023 08:09
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Снайпери ССО показали, як знищують росіян на Херсонському напрямку (відео) Фото: снайпери ССО показали, як знищують росіян на Херсонському напрямку (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталія Гурковська

Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) прицільно знищують російських окупантів на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

"ССО продовжують працювати на усіх операційних напрямках", - йдеться в дописі до відео.

Зокрема, за даними ССО, снайпери 73-го морського центру показали, як знищують окупаційні війська на Херсонщині та поновлюють щоденну статистику втрат противника.

Нагадаємо, нещодавно снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували 12 та поранили трьох окупантів на Авдіївському напрямку. Для цього їм знадобилася лише година. До того ж вони не бояться близько до ворога підбиратися, влучно стріляючи по окупантах навіть уночі. Так, один із снайперів знищив ворожого спостерігача із 250 м у районі Бахмута.

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