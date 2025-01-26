Снайпери рознесли окупантів у Курській області. У росіян значні втрати (відео)

Українські снайпери рознесли російські та північнокорейські війска у Курській области. Були ліквідовані 8 та поранені 12 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"Вісьмох знищили та дванадцятьох поранили. Саме таким є результат роботи однієї із снайперських груп під час чергового бойового завдання у Курській області", - йдеться у повідомленні.

Снайпери "Дряхлий", "Фін" та "Жолудь", виконуючи звичне для себе завдання із спостереження та прикриття інших підрозділів, опинились на напрямку ворожого штурму російських і корейських підрозділів.

"В результаті кількаденних боїв ворог був зупинений", - констатували військові.



