Снайпери рознесли окупантів у Курській області. У росіян значні втрати (відео)
Українські снайпери рознесли російські та північнокорейські війска у Курській области. Були ліквідовані 8 та поранені 12 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Вісьмох знищили та дванадцятьох поранили. Саме таким є результат роботи однієї із снайперських груп під час чергового бойового завдання у Курській області", - йдеться у повідомленні.
Снайпери "Дряхлий", "Фін" та "Жолудь", виконуючи звичне для себе завдання із спостереження та прикриття інших підрозділів, опинились на напрямку ворожого штурму російських і корейських підрозділів.
"В результаті кількаденних боїв ворог був зупинений", - констатували військові.
Ситуація у Курській області
Українські військові вже майже пів року ведуть наступ у Курській області. За останню добу російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинули 57 КАБ, здійснили 292 артилерійських обстріли. Українські захисники відбили 16 штурмових дій РФ у Курській області.
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