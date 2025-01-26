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Снайпери рознесли окупантів у Курській області. У росіян значні втрати (відео)

Курська область, Неділя 26 січня 2025 11:30
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Снайпери рознесли окупантів у Курській області. У росіян значні втрати (відео) Фото: снайпери ЗСУ вбили 8 окупантів, 12 поранили у Курській області (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталія Гурковська

Українські снайпери рознесли російські та північнокорейські війска у Курській области. Були ліквідовані 8 та поранені 12 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Вісьмох знищили та дванадцятьох поранили. Саме таким є результат роботи однієї із снайперських груп під час чергового бойового завдання у Курській області", - йдеться у повідомленні.

Снайпери "Дряхлий", "Фін" та "Жолудь", виконуючи звичне для себе завдання із спостереження та прикриття інших підрозділів, опинились на напрямку ворожого штурму російських і корейських підрозділів.

"В результаті кількаденних боїв ворог був зупинений", - констатували військові.

Ситуація у Курській області

Українські військові вже майже пів року ведуть наступ у Курській області. За останню добу російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинули 57 КАБ, здійснили 292 артилерійських обстріли. Українські захисники відбили 16 штурмових дій РФ у Курській області.

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