Снайперы разнесли оккупантов в Курской области. У россиян значительные потери (видео)

Украинские снайперы разнесли российские и северокорейские войска в Курской области. Были ликвидированы 8 и ранены 12 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Восемь уничтожили и двенадцать ранили. Именно таков результат работы одной из снайперских групп во время очередного боевого задания в Курской области", - говорится в сообщении.

Снайперы "Дряхлый", "Фин" и "Желудь", выполняя привычную для себя задачу по наблюдению и прикрытию других подразделений, оказались на направлении вражеского штурма российских и корейских подразделений.

"В результате многодневных боев враг был остановлен", - констатировали военные.



