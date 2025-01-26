Снайперы разнесли оккупантов в Курской области. У россиян значительные потери (видео)
Украинские снайперы разнесли российские и северокорейские войска в Курской области. Были ликвидированы 8 и ранены 12 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Восемь уничтожили и двенадцать ранили. Именно таков результат работы одной из снайперских групп во время очередного боевого задания в Курской области", - говорится в сообщении.
Снайперы "Дряхлый", "Фин" и "Желудь", выполняя привычную для себя задачу по наблюдению и прикрытию других подразделений, оказались на направлении вражеского штурма российских и корейских подразделений.
"В результате многодневных боев враг был остановлен", - констатировали военные.
Ситуация в Курской области
Украинские военные уже почти полгода ведут наступление в Курской области.
За последние сутки российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросили 57 КАБ, осуществили 292 артиллерийских обстрела. Украинские защитники отбили 16 штурмовых действий РФ в Курской области.
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