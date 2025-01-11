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Снайпери ГУР ліквідували групу окупантів під Покровськом (відео)

Україна , Субота 11 січня 2025 14:17
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Снайпери ГУР ліквідували групу окупантів під Покровськом (відео) Фото: снайпери ГУР показали, як ліквідували групу окупантів (t_me_landforcesofukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Снайпери української розвідки ліквідували групу російських окупантів під Покровськом Донецької області. Воїни працювали у тилу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

На відео зафіксовані результати успішної засідки на російських окупантів у районі Покровська Донецької області. Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували групу загарбників снайперським вогнем.

"Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває", - додали в ГУР.

Бої під Покровськом

Варто зазначити, що Покровський напрямок - один з найважчих відрізків фронту. Активні бої там точаться понад пів року. Росіяни продовжують наступати, щоб прорвати оборону ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу у районі Покровська українські захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дій ворога.

Сили оборони наголошують, що росіяни не хочуть ув'язуватися у міські бої у Покровську. Тому окупанти намагаються перервати комунікації та логістичні ланцюжки ЗСУ.

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