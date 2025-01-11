Снайперы ГУР ликвидировали группу оккупантов под Покровском (видео)

Снайперы украинской разведки ликвидировали группу российских оккупантов под Покровском Донецкой области. Воины работали в тылу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

"Направленная на уничтожение захватчиков и перерезание их логистических путей боевая работа в тылу врага продолжается", - добавили в ГУР.

На видео зафиксированы результаты успешной засады на российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области. Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны ликвидировали группу захватчиков снайперским огнем.

Бои под Покровском

Стоит отметить, что Покровское направление - один из самых тяжелых отрезков фронта. Активные бои там идут более полугода. Россияне продолжают наступать, чтобы прорвать оборону ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в районе Покровска украинские защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий врага.

Силы обороны отмечают, что россияне не хотят ввязываться в городские бои в Покровске. Поэтому оккупанты пытаются прервать коммуникации и логистические цепочки ВСУ.

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