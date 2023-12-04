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Снайпери 124-ї бригади просять про допомогу. Розпочато збір на гвинтівки та приціли

Ілюстративне фото: оголошено збір для снайперів зі 124-ї бригади (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Відділення снайперів 124-ї бригади, які зараз захищають Херсонський напрямок, терміново потребує зброї та спорядження. Рідні військових розпочали збір, щоб забезпечити захисників усім необхідним. Мета збору - 385 тисяч гривень.

РБК-Україна просить підтримати захисників і їхніх родичів та долучитися до збору, про який читайте нижче.

"Для снайперів надзвичайно важлива зброя, з якою вони йдуть на завдання, адже ризики дуже високі і від точності залежить їхнє життя", - каже Діана Мухіна, у якої у відділенні снайперів 124-й бригаді служить близька людина.

За рахунок зібраних коштів планується закупити для захисників наступне:

  1. Зорову трубу, 1шт (вартість 43200 грн)
  2. Снайперська гвинтівка, 2 шт (вартість 199600 грн)
  3. Оптичний приціл, 2 шт (вартість 110400 грн)
  4. Моноблок, 2 шт (вартість 26460 грн)
  5. Сошки, 2 шт (вартість 5360 грн)

Допомогти військовим ефективніше виконувати свою роботу ви можете, зробивши донат на "банку" Монобанку: https://send.monobank.ua/jar/8AWoQJ22fF.

Або ж за номером карти: 5375411211362566.

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